Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 32: Spiel mit der Angst
22 Min.Ab 12
Als der Partykönig Maximilian Heinerbach nach einer durchzechten Nacht aufwacht, ist nichts mehr wie es war: An seinem Körper tickt eine Bombe, und seine Freundin ist entführt worden. Die Kommissare versuchen, das Leben des Mannes zu retten. Doch plötzlich klingelt das Telefon ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1