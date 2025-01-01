Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 35: Verschwiegene Gelüste
22 Min.Ab 12
Die Domina "Lady Amanda" liegt erschlagen in ihrem Studio. Gab es einen Streit mit ihrer Kollegin "Lady Sarah" oder hatte ihr Mann ein Problem mit ihrem freizügigen Beruf?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1