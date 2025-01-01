Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 41: Verbraten
22 Min.Ab 12
Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, aber was einen heiß macht, kann einen kalt machen: Zwischen frustrierten Köchen, tödlichen Bratpfannen und verlogenen Konkurrenten versuchen die Kommissare, den Mord an dem Restaurantbesitzer Giovanni Torres aufzuklären.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1