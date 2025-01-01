Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 42: Vermisst
23 Min. Ab 12
15 Jahre lang war Gisela Röhl spurlos verschwunden. Jetzt tauchen die Überreste ihrer Leiche in einer Baugrube auf. Als die Kommissare den Geheimnissen der Vergangenheit immer näher kommen, geschieht ein weiterer Mord ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre: Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion: DE, 2003
