Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 56: Verlorene Zukunft
22 Min.Folge vom 13.09.2024Ab 12
Drei Frauen, ein Mann und ein undurchsichtiges Beziehungsgeflecht - am Ende ist einer der vier tot : Maik Klein wird erschossen in seiner Wohnung gefunden. Ein Mord aus Eifersucht oder steckt ein anderes Motiv hinter der Tat?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1