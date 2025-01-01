Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 57: Pudelwohl
22 Min.Ab 12
Als Conny Niedrig die Pudel ihrer Tante scheren lassen will, stößt sie in dem Hundesalon auf die Leiche von Max Bauer. Der Tote trägt Halsband und Leine - ein Mord im SM-Milieu? Doch dann nimmt der Fall eine Wendung, mit der niemand gerechnet hat...
