Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Göttliche Fügung

SAT.1Staffel 8Folge 58
Göttliche Fügung

Göttliche FügungJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 58: Göttliche Fügung

22 Min.Ab 12

Während Heiko Bachmann einen qualvollen Tod stirbt, malträtiert jemand eine Voodoo-Puppe mit seinem Namen. Die Kommissare bezweifeln, dass der Mann durch Voodoo-Zauber gestorben ist. Doch die Wahrheit ist nicht weniger wahnsinnig.

SAT.1
