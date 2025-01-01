Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 65: Siehst du mich?
22 Min.Ab 12
Jahrelang bespitzelt der Hausbesitzer Friedrich Stark seine Mieter in deren Wohnung mit versteckten Kameras. Doch sein perverses Spiel fliegt auf, und er stirbt im Keller - erschlagen von einem Unbekannten. Musste er sterben, weil er etwas sah, was er nicht sehen sollte?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1