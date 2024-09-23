Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Entzugserscheinungen

SAT.1Staffel 8Folge 68vom 23.09.2024
Entzugserscheinungen

Folge 68: Entzugserscheinungen

22 Min.Folge vom 23.09.2024Ab 12

Lucy vermisst ihre Freundin Paula Breuer und sucht Hilfe bei ihrem ehemaligen Babysitter und Nachbarn Bernie Kuhnt. Was zunächst wie ein Familiendrama aussieht, entpuppt sich als Trip durch die Drogenhölle ...

