SAT.1Staffel 8Folge 83
22 Min.Ab 12

Während einer Wohnungsstürmung durch ein SEK-Team wird der Kleinkriminelle Dan Fischer erschossen aufgefunden. Neben ihm sein mutmaßlicher Mörder - mit der Waffe in der Hand. Es ist Claudio Bossmann, Cousin des Ermittlers Thomas Bossmann. Thomas ist entsetzt und will Claudios Unschuld beweisen ...

