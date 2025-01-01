Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 83: Falsches Spiel
22 Min.Ab 12
Während einer Wohnungsstürmung durch ein SEK-Team wird der Kleinkriminelle Dan Fischer erschossen aufgefunden. Neben ihm sein mutmaßlicher Mörder - mit der Waffe in der Hand. Es ist Claudio Bossmann, Cousin des Ermittlers Thomas Bossmann. Thomas ist entsetzt und will Claudios Unschuld beweisen ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1