Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Eine Nacht mit Beverly

SAT.1Staffel 8Folge 85
Eine Nacht mit Beverly

Eine Nacht mit BeverlyJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 85: Eine Nacht mit Beverly

22 Min.Ab 12

Die millionenschwere Beverly Dietmann wird vor ihrer Haustür gekidnappt, mit ihr verschwindet Mops Chu Chu. Während für die Kommissare ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, wird aus der verwöhnten Goldmarie langsam aber sicher eine Pechmarie, die um ihr Leben bangen muss ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen