Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 89: Auf der Mauer, auf der Lauer
22 Min.Ab 12
Harald Schneider hat Pech: Sein Kiosk wird innerhalb kürzester Zeit zweimal von einer Mädchen-Gang überfallen. Kurze Zeit später findet ein Jogger eines der Mädchen tot im Park. Harald beteuert seine Unschuld ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1