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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geliebte Schwester

SAT.1Staffel 8Folge 92vom 11.06.2024
Geliebte Schwester

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Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 92: Geliebte Schwester

22 Min.Folge vom 11.06.2024Ab 12

Als der Bau-Löwe Leopold Stellbach in einem Hotelzimmer zu sich kommt, liegt neben ihm die Leiche einer Frau. Wer ist die Tote und was ist in dem Zimmer passiert? Die Situation scheint klar: Stellbach ist der Mörder, aber er tut völlig ahnungslos. Kann er sich wirklich an nichts erinnern oder ist er ein eiskalter Killer?

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