Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 115: Wir waren wie Brüder
23 Min.Ab 12
Nach einem Streit mit seinem besten Freund wird Georg Kops vor einer Spielothek brutal niedergestochen. Waren Schulden der Grund? Oder spielen noch andere Motive eine Rolle? Bei den Ermittlungen begeben sich die Kommissare auf ein Terrain von Freundschaft, Liebe und Eifersucht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1