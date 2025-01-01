Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 125: Amoklauf in der Bank
23 Min.Ab 12
Bei einem Banktermin rastet Matthias Seifert plötzlich aus, bedroht Mitarbeiter und nimmt Geiseln. Für die Kommissare ist Seiferts Verhalten völlig unberechenbar, er stellt keine Forderungen und es zählt nur noch, eine Eskalation zu verhindern. Denn auch ein Kind befindet sich in der Gewalt des Amokläufers.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1