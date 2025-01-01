Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 135: Luca lügt!
22 Min.Ab 12
Der 18-jährige Luca Hilger wird früh morgens von einem Taxi angefahren. Der dazu gerufene Notarzt macht eine unerwartete Entdeckung. Der Junge wurde angeschossen. Luca überlebt und schweigt. Unter Freunden und Familie suchen die Kommissare nun nach der Person, die der 18jährige trotz allem schützen will.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
