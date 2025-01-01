Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der kleine Drogenkurier

SAT.1Staffel 11Folge 148
Der kleine Drogenkurier

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 148: Der kleine Drogenkurier

23 Min.Ab 12

Im tiefsten Marxloher Ghetto wird der kleine Ben Dahlke beim Schwarzfahren erwischt. Der Versuch, den 10-jährigen Jungen zu seiner Mutter zu bringen, scheitert früh - Ben sagt kein Wort über sein Zuhause. Stattdessen machen die Polizisten in Bens Rucksack einen besorgniserregenden Fund ...

