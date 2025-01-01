17-jähiger Vorbestrafter kämpft um seine UnschuldJetzt kostenlos streamen
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 151: 17-jähiger Vorbestrafter kämpft um seine Unschuld
23 Min.Ab 12
Der Auszubildende Till Fischer muss alleine für seine Mutter und seine behinderte Schwester sorgen. Als ihn ein Kollege beleidigt, rastet er aus und verliert seinen Job. Kurz darauf wird in seine Firma eingebrochen. Ein Rachefeldzug von Till? Beim Versuch, seine Unschuld zu beweisen, bringt Till sich nur weiter in Bedrängnis ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1