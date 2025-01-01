Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ausgestiegen

SAT.1Staffel 11Folge 162
Folge 162: Ausgestiegen

22 Min.Ab 12

Der Türsteher Chris Walser wird nach Feierabend brutal zusammengeschlagen. Kurz zuvor hatte er eine heftige Auseinandersetzung mit drei türkischen Männern. Sind sie Walser gefolgt? Doch schnell wird klar, Walser war nicht immer das Opfer. Nach und nach kommt seine geheime, unrühmliche Vergangenheit ans Licht.

