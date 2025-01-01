Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 166: Crash Kids

23 Min.Ab 12

Ein Auto überfährt innerhalb von wenigen Minuten zwei Personen. Schnell geraten die beiden jugendlichen Kumpels Jonas Hocker und Sascha Buschhausen ins Visier der Ermittler. Doch die sind nicht aufzufinden. Und als Jonas Freundin von einer Waffe erzählt, die beide bei sich haben sollen, wird es noch einmal gefährlich.

