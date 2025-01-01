Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 36: Vaterhass
22 Min.Ab 12
Als Rainer und Ulrike heiraten, steht ihre Ehe unter keinem guten Stern: Ulrikes Tochter aus erster Ehe will den neuen Mann an der Seite ihrer Mutter nicht akzeptieren und wünscht sich ihren leiblichen Vater zurück. Als Ulrike und Rainer auch noch ihren gemeinsamen Sohn verlieren, zerbricht die Familie endgültig.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
12
