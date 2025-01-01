Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 48: Papa ist auch nur ein Mensch
23 Min.Ab 12
Vor Jahren hat Nasrin ihren Mann Philipp und die Kinder verlassen. Heute bereut sie diese Entscheidung zutiefst. Doch auf dem Weg zurück in ihre Familie muss sie diverse Hindernisse überwinden. Die Kommissare fragen sich, ob die tote Prostituierte, die vor dem Haus ihres Mannes liegt, eines dieser Hindernisse war ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1