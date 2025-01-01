Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 48
23 Min.Ab 12

Vor Jahren hat Nasrin ihren Mann Philipp und die Kinder verlassen. Heute bereut sie diese Entscheidung zutiefst. Doch auf dem Weg zurück in ihre Familie muss sie diverse Hindernisse überwinden. Die Kommissare fragen sich, ob die tote Prostituierte, die vor dem Haus ihres Mannes liegt, eines dieser Hindernisse war ...

SAT.1
