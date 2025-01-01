Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 62: Bodenlos
22 Min.Ab 12
Von seinen Mitschülern gemobbt und vom neuen Freund seiner Mutter verachtet, führt der Außenseiter Sascha Berger ein einsames Leben. Als er plötzlich von einem Hochhausdach stürzt, wird schnell klar: Es war Mord ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1