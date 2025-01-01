Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 64: Bloßgestellt
22 Min.Ab 12
Seit ein Sexvideo von Annika mit ihrem Ex-Freund Jonas online gestellt wurde und in der Schule die Runde macht, wird Annika nur noch gemobbt. Doch Jonas weigert sich, das Video aus dem Netz zu nehmen. War das sein Todesurteil? Denn kurz darauf wird Jonas tot auf dem Schulgelände gefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1