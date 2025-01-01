Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Weg vom Fenster

SAT.1Staffel 11Folge 73
Folge 73: Weg vom Fenster

22 Min.Ab 12

Ute Krupp wird in ihrer Wohnung erstochen. In ihrer ganzen Nachbarschaft verhasst, hatte die Ordnungsfanatikerin selbst Stress mit ihrer Tochter Jenny und ihrem Ex-Mann Holger Krupp. Doch ins Visier gerät nicht nur die Familie, sondern ein ganzer Häuserblock. Wer ist wirklich der Drachentöter?

