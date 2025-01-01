Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutter verzweifelt, weil ihre Tochter entführt wurde

SAT.1Staffel 11Folge 94
Mutter verzweifelt, weil ihre Tochter entführt wurde

Folge 94: Mutter verzweifelt, weil ihre Tochter entführt wurde

22 Min.Ab 12

Die dreijährige Lena Paul verschwindet in einem unbeobachteten Moment spurlos vom Spielplatz. Die Mutter ist verzweifelt. Doch dann erhärtet sich ein Verdacht. Jetzt gilt es, keine Zeit zu verlieren ...

