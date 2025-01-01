Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 15: Blutspur
22 Min.Ab 12
Völlig verwirrt wird eine unbekannte Frau im Park gefunden, in ihrer Hand hält sie eine Tüte mit blutigen Haarbüscheln - vom Opfer fehlt jede Spur. Hat die geheimnisvolle Unbekannte gerade einen Mord begangen? Die Kommissare ermitteln "rückwärts" und begeben sich auf Opfersuche.
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1