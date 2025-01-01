Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: Zerplatzte Träume
23 Min.Ab 12
Tödliche Fracht: In einem Pkw wird die Leiche eines unbekannten jungen Mannes gefunden - vor seinem Tod wurde er misshandelt. Der Besitzer des Wagens weist jede Schuld von sich. Doch wie kommt die Leiche unbemerkt in seinen Kofferraum?
