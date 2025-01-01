Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 19: Fauler Zauber
23 Min.Ab 12
"In genau drei Wochen wirst du sterben!" - so die Prophezeiung der Wahrsagerin Urelia. Und tatsächlich hat der Politiker Heinz Rohrmann, dem die Prophezeiung galt, am besagten Tag einen lebensgefährlichen Autounfall. Wirkten hier wirklich übersinnliche Kräfte oder handelt es sich um ein fast perfektes Verbrechen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
