Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 20: Tödlicher Genuss
23 Min.Ab 12
Blutüberströmt und mit Hämatomen übersät findet man die Leiche von Martin Eichner in seiner Wohnung. Ist er wirklich "nur" von der Treppe gestürzt? Die Kommissare sind misstrauisch...
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
