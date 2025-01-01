Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Gift für die Schönheit

SAT.1Staffel 2Folge 22
Gift für die Schönheit

Folge 22: Gift für die Schönheit

23 Min.Ab 12

Mord oder Selbstmord? Auf einen Schlag ist die Laufstegkarriere von Carina Degen beendet. Hielt die 25-Jährige dem harten Modelleben nicht mehr stand oder steckt vielleicht die Konkurrenz dahinter?

SAT.1
