Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 3: Panik im Swingerclub
23 Min.Ab 12
Horrorszenario im Swingerclub - während einer Maskenparty wird Manuela Wierich bestialisch erstochen. Wurde ihr ihre Sexsucht zum Verhängnis? Die Ermittlungen bringen eine Wahrheit ans Licht, die abartiger ist, als die Kommissare befürchtet hatten ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1