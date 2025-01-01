Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 4: Verpiss Dich!
23 Min.Ab 12
Jämmerlich ertrunken in einer Herrentoilette - für Jens Hau kommt jede Hilfe zu spät. Als die Kommissare in seiner Vergangenheit ermitteln, werden sie fündig: Schmutzige Geschäfte und nackte Haut bestimmten das Leben des jungen Mannes. Doch wer löschte sein Leben auf so brutale Weise aus?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1