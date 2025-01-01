Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 2Folge 4
Folge 4: Verpiss Dich!

23 Min.Ab 12

Jämmerlich ertrunken in einer Herrentoilette - für Jens Hau kommt jede Hilfe zu spät. Als die Kommissare in seiner Vergangenheit ermitteln, werden sie fündig: Schmutzige Geschäfte und nackte Haut bestimmten das Leben des jungen Mannes. Doch wer löschte sein Leben auf so brutale Weise aus?

