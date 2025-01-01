Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 48: Mord im Schrebergarten
22 Min.Ab 12
In einer Schrebergarten-Kolonie fließt kaltes Blut: Peter Bäcker wurde in seinem Garten heimtückisch mit einem Spaten erschlagen. Welches mörderische Geheimnis steckt hinter der sonst so friedlichen Fassade der Schrebergarten-Nachbarschaft?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1