Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 6: Tod in der Manege
23 Min.Ab 12
Gestern umjubelt - heute tot. Der Dompteur Rolf Gossard wird erwürgt im Zirkus Althoff gefunden. Einzige Zeugen für den Mord: zwei Tiger. Die Kommissare tauchen ein in ein Leben voller Stars und Glamour und stellen fest, dass Zirkusluft nicht nur schön, sondern auch tödlich sein kann...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1