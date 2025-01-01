Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 71: Todesangst
23 Min.Ab 12
Der Horror jedes Fallschirmspringers: 4000 Meter freier Fall, und der Schirm öffnet sich nicht. Für Tom Bach endet das Leben mit einem ungebremsten Aufschlag auf die Erde. Sportunfall oder heimtückischen Mord? Die Kommissare ermitteln zwischen Himmel und Hölle.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1