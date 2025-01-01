Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 1: Und dann kam die Kälte
22 Min.Ab 12
Trautes Heim - Glück allein? Ein Irrtum, denn in der Wohnung von Familie Riester muss sich ein Drama abgespielt haben. Der Ehemann und Familienvater wurde erstochen - seine Frau gesteht den Mord. Doch ist sie wirklich die Täterin oder hat ein anderer den Mann auf dem Gewissen?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
