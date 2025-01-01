Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 10: Letzte Stunde Tod
22 Min.Ab 12
Tatort Schulklo - Der 19-jährige Benjamin Graf liegt erschossen auf der Schultoilette. Warum nahm das Leben des schönen Sunnyboys so ein schmutziges Ende? Zwischen Pausenbrot und Klausur stoßen die Kommissare auf die harte Schule des Lebens.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1