SAT.1Staffel 4Folge 103
22 Min.Ab 12

Mord im Milieu - die Prostituierte Fabienne Humpe wird mit einem Gürtel erdrosselt aufgefunden. Im Kreuzverhör: der angesehene Hochschuldozent Prof. Dr. Himmel. Edler Samariter oder Mörder ohne Skrupel? Die Kommissare in einem Marathonverhör, bei dem sie fast an ihre Grenzen stoßen.

SAT.1
