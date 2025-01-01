Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 115: Besessen
22 Min.Ab 12
Rote Rosen und weiße Lilien: Erstochen und drapiert als Braut liegt die 26-jährige Marie Konrad in einem Meer aus Blumen. Die Kommissare ermitteln in einem Geflecht aus krankhafter Besessenheit und unstillbarer Sehnsucht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1