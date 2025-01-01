Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 12: Kleine Kinder - kleine Sorgen
22 Min.Ab 12
Schnelles Geld für schnellen Sex - der Immobilienmakler Magnus Bachmann wird mit einem Schraubenzieher auf dem Straßenstrich schwer verletzt. Die Suche nach dem Täter führt die Kommissare ins tiefste Rotlichtmilieu, inmitten von Prostituierten und dunklen Geheimnissen.
