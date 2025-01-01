Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 141: Vergewaltigt
22 Min.Ab 12
Franziska Lehmann wird nachts in einem Parkhaus brutal missbraucht. Sie bleibt nicht das einzige Opfer, wenig später schlägt der Täter erneut zu. Haben es Conny und Bernie mit einen Serientäter zu tun?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1