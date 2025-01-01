Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 172: Brennen sollst du...!
22 Min.
Für immer entstellt: Die 28-jährige Türkin Selda Talay wird mit Benzin übergossen und angezündet - niemand will etwas gesehen haben. Die Kommissare ermitteln zwischen türkischer Tradition und leidenschaftlicher Liebe ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1