Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 199: Verkümmerte Liebe
22 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Flucht in den Tod: Mit einem gepackten Koffer wird die 16-jährige Vivian Degenhardt am Bahnhof tot aufgefunden. Wohin wollte das Mädchen und wer hinderte sie daran, ihr Ziel zu erreichen? Die Kommissare stoßen auf eine unerwiderte Liebe und hoffnungslose Eifersucht.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
