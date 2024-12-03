Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Verkümmerte Liebe

SAT.1Staffel 4Folge 199vom 03.12.2024
Verkümmerte Liebe

Folge 199: Verkümmerte Liebe

22 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12

Flucht in den Tod: Mit einem gepackten Koffer wird die 16-jährige Vivian Degenhardt am Bahnhof tot aufgefunden. Wohin wollte das Mädchen und wer hinderte sie daran, ihr Ziel zu erreichen? Die Kommissare stoßen auf eine unerwiderte Liebe und hoffnungslose Eifersucht.

