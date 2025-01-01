Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tod nach Drehbuch, Teil 1

SAT.1Staffel 4Folge 20
21 Min.Ab 12

Die Kommissare Conny Niedrig und Bernie Kuhnt in einer spannenden Doppelfolge: Eine Studentin wird tot und nur mit einem Leichenhemd bekleidet im Wald gefunden. Es stellt sich heraus, dass die Tote aus einer Leichenhalle entwendet wurde. Die Kommissare stoßen auf weitere Opfer und einen Psychopathen, der ein grausames Spiel mit ihnen treibt

