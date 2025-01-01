Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Greis ist heiß

SAT.1Staffel 4Folge 201
Der Greis ist heiß

Der Greis ist heißJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 201: Der Greis ist heiß

21 Min.Ab 12

Mit dem Höhepunkt kam der Tod: Der Ex-Playboy Hermann Schneider stirbt beim Sex. Schnell wird klar, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod handelt. Wer ist das Mädchen, das ihn zuletzt beglückte? Und wer erbt die Millionen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen