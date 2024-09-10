Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 37: Ihr letzter Weg
22 Min.Folge vom 10.09.2024Ab 12
In einer Tiefgarage wir die 34-jährige Psychologin Tina Weißholz überfahren. Das Tatfahrzeug: ihr eigener Jeep. Die Kommissare stoßen auf kranke Seelen und unerreichbare Liebe.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1