Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 38: Der chinesische Traum
22 Min.Ab 12
Die attraktive Chinesin Li Chang wird erschlagen in einem Müllcontainer gefunden - sie war erst seit sechs Monaten in Deutschland. Wen hat sie sich in der kurzen Zeit zum Feind gemacht? Die Kommissare ermitteln zwischen konservativen Werten und krankhafter Selbstüberschätzung.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1