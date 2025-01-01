Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 42: Der Mallorca-Mord
21 Min.Ab 12
Mord unter Palmen - ein Unbekannter will auf grausame Weise eine komplette Familie auslöschen und folgt seinen Opfern sogar nach Mallorca. Für die Kommissare ein nervenaufreibender Wettlauf gegen die Zeit, der sich in Spanien gefährlich zuspitzt ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
