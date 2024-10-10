Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Makel

SAT.1Staffel 4Folge 43vom 10.10.2024
Der Makel

Der MakelJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 43: Der Makel

22 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12

Nicht im Kampfeinsatz, sondern im Stadtpark stirbt der Bundeswehrsoldat Jonas Bäumer. Ein Kopfschuss durch den Mund - Mord oder Selbstmord? Die Kommissare ermitteln bei der Bundeswehr und stoßen auf eine Einheit, die von Doppelmoral und Drill beherrscht wird.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen